Vzrok požara nad Rakitovcem odvržen cigaretni ogorek

Koper, 9. februarja - Obsežni požar na pobočjih Kavčiča, Lipnika in Goliča nad vasjo Rakitovec ob meji med občino Koper in Hrvaško se je v torek popoldne razplamtel, ker je 40-letni moški z območja Ljubljane v naravo odvrgel cigaretni ogorek, so danes sporočili s koprske policijske uprave. Ocenili so, da je zgorelo približno 100 hektarov trave in nizke podrasti.