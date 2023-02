Poljsko-beloruski novinar obsojen na osem let zapora

Minsk/Varšava, 9. februarja - Belorusija je v sredo poljsko-beloruskega novinarja Andrzeja Poczobuta obsodila na osem let zapora zaradi kritičnega poročanja o režimu beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka, je sporočila beloruska nevladna organizacija za človekove pravice Pomlad (Vjasna). Poljske oblasti so sodbo že obsodile in pozvale k njegovi izpustitvi.