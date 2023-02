Črnomelj, 9. februarja - Policisti so bili v torek obveščeni, da so pred hišo na območju Črnomlja našli mrtvo žensko. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je 88-letna ženska poškodovala med sekanjem trsk in zaradi posledic hude poškodbe na kraju umrla. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili tožilstvo, so danes sporočili s Policijske uprave Novo mesto.