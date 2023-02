Španski Gonvarri za delnico H&R ponuja 201,51 evra

Ljubljana, 9. februarja - Španska družba Gonvarri je danes skupaj z usklajenimi družbami in fizičnimi osebami objavila ponudbo za prevzem družbe H&R, krovne lastnice Hidrie. Prevzemnik za delnico ciljne družbe ponuja 201,52 evra, ponudba pa velja do vključno 9. marca. Od partnerstva z Gonvarrijem si v Hidrii obetajo številne sinergije in občutno rast prodaje.