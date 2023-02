Vreme: Danes bo predvsem v jugovzhodni in osrednji Sloveniji sprva še oblačno

Ljubljana, 9. februarja - Občasno bo lahko naletaval sneg. Drugod bo pretežno jasno. Na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka do zmerna burja, ki bo popoldne slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo pretežno jasno, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -13 do -7, na Goriškem in ob morju okoli -3, najvišje dnevne od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, popoldne pa večinoma pretežno jasno. V nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pretežno oblačno.

Vremenska slika: Nad južno polovico Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Od vzhoda priteka nad naše kraje hladen in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in v petek bo prevladovalo jasno vreme, le na območju Gorskega Kotarja bo danes še zmerno do pretežno oblačno. Ob severnem Jadranu bo pihala povečini šibka burja.

Biovreme: Danes in v petek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden.