V soboto na Brdu 58. podelitev Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za šport

Ljubljana, 9. februarja - V soboto bo na Brdu pri Kranju 58. podelitev Bloudkovih nagrad, najvišjih državnih priznanj za šport. Navzoče bosta z nagovori pozdravila predsednica republike Nataša Pirc Musar in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han. Poročilo odbora za podeljevanje nagrad bo podal predsednik in vrhunski alpinist Viktor Grošelj.