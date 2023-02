Modena ni pustila presenečenja

Ljubljana, 8. februarja - Prva četrtfinalna odbojkarska tekma pokala Evropske odbojkarske zveze (Cev) med ACH Volleyjem, ki se je v to tekmovanje preselil iz lige prvakov, in Valsa Group Modeno se je v Tivoliju končala po pričakovanjih. Italijanska ekipa, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Andrea Giani, je upravičila vlogo favoritov in zmagala s 3:1 (18, -17, 16, 22).