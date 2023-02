Prometej - Cedevita Olimpija 94:68 (25:24, 52:43, 78:58)

Kaunas, 8. februarja - Košarkarji Cedevite Olimpije so v 14. krogu evropskega pokala zabeležili še 11. poraz in so še korak dlje od uvrstitve v nadaljnje tekmovanje. V litovskem Kaunasu jih je nadigrala vodilna ekipa skupine A, ukrajinski Prometej, ki je bila za sedmo zaporedno zmago v tem tekmovanju prepričljivo boljša s 94:68 (25:24, 52:43, 78:58).