ZDA: Sestreljeni balon del širših kitajskih vohunskih operacij

Washington, 8. februarja - Kitajska naj bi vohunske balone v ozračje pošiljala že več let, tisti, ki so ga v soboto sestrelili Američani, pa bi naj bil le del obsežne operacije, ki jo vodi kitajska vojska iz province Hainan, poročata Washington Post in CNN, ki se sklicujeta na neimenovane vojaške in obveščevalne vire.