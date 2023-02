OI v Parizu v znamenju barv veselja

Pariz, 8. februarja - Prireditelji olimpijskih iger v Parizu so razkrili vizualno podobo za igre 2024, vključno z vijolično atletsko stezo in svežim naborom piktogramov za olimpijske športe. Predsednik organizacijskega odbora Tony Estanguet je dejal, da je objava dizajnov znamenje v odštevanju do dogodka, ki se bo začel 26. julija 2024, poroča AFP.