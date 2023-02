Izidi biatlona na SP v Oberhofu

* Mešana štafeta (4 x 6 km): 1. Norveška 1:04:41,9 (1+9) (Ingrid Landmark Tandrevold, Marte Olsbu Roeiseland, Sturla Holm Laegreid in Johannes Thingens Bö) 2. Italija + 11,6 (0+6) (Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Didier Bionaz in Tommaso Giacomel) 3. Francija 55,9 (0+9) (Julia Simon, Anais Chevalier-Bouchet, Emilien Jacquelin in Quentin Fillon Maillet) 4. Avstrija 59,2 (0+3) 5. Češka 1:09,4 (0+7) ... 12. Slovenija 3:09,6 (0+7) (Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan)