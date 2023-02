Vreme: Postopno se bo zjasnilo

Ljubljana, 8. februarja - Ponoči se bo postopno zjasnilo, zjutraj bo pretežno oblačno le še v jugovzhodni Sloveniji. Na Primorskem bo pihala burja. Jutranje temperature bodo od -10 do -6, v alpskih dolinah do -14, na Goriškem in ob morju malo pod 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.