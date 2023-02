Prvo zlato v Oberhofu Norvežanom

Oberhof, 8. februarja - Tekma mešanih štafet na 4 x 6 kilometrov je odprla biatlonsko svetovno prvenstvo v Oberhofu. Na njej so se zlata veselili Norvežani, srebro je pripadlo Italijanom, ki so zaostali 11,6 sekunde, bron pa Francozom (+55,9). Slovenci Lena Repinc, Polona Klemenčič, Miha Dovžan in Rok Tršan so bili 12. s 3:09,6 minute zaostanka.