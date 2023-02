Atsu še naprej pogrešan

Gaziantep, 8. februarja - V tragedijah, kot je bil potres v Turčiji in Siriji, se vedno širijo informacije, ki se pozneje pokažejo kot nepravilne. Ena izmed njih je tudi torkova, da so izpod ruševin rešili ganskega nogometnega reprezentanta Christiana Atsuja. Iz njegovega kluba Hatayspora so sporočili, da so poskušali priti v stik z njim, a ga ni bilo v bolnišnici.