Rekorden dobiček za ladjarskega prevoznika Maersk

Koebenhavn, 8. februarja - Danski ladjar Maersk zaradi visokih cen prevoza po morju in velikega povpraševanja beleži izjemne poslovne rezultate. Čisti dobiček je leta 2022 dosegel 29,3 milijarde dolarjev (27,3 milijarde evrov), so danes sporočili iz družbe. To je več kot 60 odstotkov več kot v doslej rekordnem letu 2021 in približno desetkrat več kot leta 2020.