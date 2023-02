Ob kulturnem prazniku spet slovesno, a tudi s pogledom na delavce

pripravilo uredništvo za kulturo

Ljubljana, 8. februarja - Vsakoletni kulturni praznik, 8. februar, je tudi letos minil ob večjih in manjših prireditvah. Osrednja je bila pred Prešernovo rojstno hišo v Vrbi, v Ljubljani so se Prešerna spomnili z recitalom, v Kranju so vabili na Prešernov smenj. Ob počastitvi letošnjih nagrajencev je odmevalo tudi vprašanje o prihodnosti prekarnih delavcev v kulturi.