Slovenska enota civilne zaščite prispela v Turčijo

Ankara/Adana, 8. februarja - Slovenska enota civilne zaščite za iskanje in reševanje je danes ponoči prispela v Istanbul. Tam jo je sprejela kontaktna oseba iz turškega organa za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) ter jo s takojšnjim letom premestila v Adano, od koder so jo napotili v provinco Hatay, ki so jo ponedeljkovi katastrofalni potresi močno prizadeli.