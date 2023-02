Skakalci, Kranjec, Mastnak in Kotnik Bloudkovi nagrajenci 2022

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 11. februarja - Smučarski skakalci z ekipne tekme na olimpijskih igrah v Pekingu Peter in Cene Prevc ter Timi Zajc in Lovro Kos, alpski smučar Žan Kranjec in deskarja Tim Mastnak ter Gloria Kotnik so za lani osvojene olimpijske medalje dobili najvišja državna priznanja za šport za leto 2022, Bloudkove nagrade. Podelili so še 10 plaket.