Ministrica Fajon: Kultura spodbuja enakost in odpira dialog

Ljubljana, 8. februarja - Kultura je vrednota, ki krepi narodno identiteto in posameznikovega duha. S tem, ko zahteva spoštovanje, spodbuja enakost in odpira dialog ter zavrača nestrpnost in predsodke, je v video poslanici ob slovenskem kulturnem prazniku povedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon.