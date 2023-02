ZDA odobrile prodajo raketnih sistemov himars Poljski

Washington/Varšava, 8. februarja - ZDA so odobrile prodajo 18 natančnih raketnih sistemov himars, skupaj s strelivom in drugo opremo, Poljski, so v torek sporočili iz Washingtona. Vrednost paketa, katerega prodajo mora zdaj odobriti še ameriški kongres, je ocenjena na deset milijard dolarjev, poroča poljska tiskovna agencija PAP.