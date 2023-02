Ministrica Vrečko: Kultura je bistvena za dobro počutje posameznika in je tkivo skupnosti

Ljubljana, 8. februarja - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v poslanici ob današnjem kulturnem prazniku opozorila na široko poslanstvo kulture in umetnosti. "Umetniki in umetnice, delavci in delavke v kulturi danes skrbijo, da je kultura dostopna vsakomur, od blizu in vsak dan, saj je kultura temelj za razvoj družbe," je povedala ministrica.