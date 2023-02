Slovenska karitas namenila prvih 10.000 evrov prizadetim v potresih

Ljubljana, 8. februarja - Slovenska karitas je namenila prvih 10.000 evrov za nujno pomoč prizadetim ob potresu v Turčiji in Siriji, vsaki državi po 5000 evrov. Pri tem se je zahvalila vsem, ki so se hitro odzvali klicu na pomoč. Z zbiranjem sredstev nadaljujejo, so sporočili.