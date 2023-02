Cene nafte še malenkost navzgor

Singapur, 8. februarja - Cene nafte so se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju nekoliko zvišale, potem ko so že v torek dosegle občutne pribitke. Analitiki rast pripisujejo zaupanju v kitajsko gospodarstvo in tamkajšnje povpraševanje po energentih, potem ko je država opustila svojo strogo politiko do covida-19.