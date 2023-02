Azijske borze sredi tedna neenotno

New York/Tokio, 8. februarja - Tečaji delnic na borzah v Aziji so se danes gibali v različne smeri. Začetni optimizem, ki so ga narekovala pozitivna gibanja na Wall Streetu, je do zaključka trgovanja popustil. V ZDA so se delnice v torek podražile, potem ko je predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell v enem od govorov nastopil manj strogo, kot so pričakovali analitiki.