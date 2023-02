Premier Golob ob kulturnem prazniku: Srčika kulture je v solidarnosti in delu za skupnost

Ljubljana, 8. februarja - Premier Robert Golob je ob kulturnem prazniku zapisal, da nas ta dan opominja na pomen kulture v naši zgodovini in pri oblikovanju identitete. Po njegovih besedah je to tudi priložnost, da se spomnimo ustvarjalcev, ki so slovenski jezik, tradicijo, znanje in ustvarjalni potencial ponesli v svet in gradili globalno prepoznavnost naše kulture.