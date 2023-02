Prvaki in podprvaki NHL izgubili po podaljšku

New York, 8. februarja - Podprvaki severnoameriške hokejske lige NHL in prvaki v letih 2020 in 2021, Tampa Bay Lightning, so po podaljšku doma izgubili proti San Jose Sharks s 3:4. Še dve tekmi je odločil podaljšek, v Pittsburghu so Penguins ugnali prvake Colorado Avalanche z 2:1, na svojem ledu pa so izgubili tudi Chicago Blackhawks, Anaheim Ducks so zmagali s 3:2.