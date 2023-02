Biden v kongresu pozval k enotnosti in sodelovanju

Washington, 8. februarja - Ameriški predsednik Joe Biden je v sinočnjem govoru o položaju v državi pozval republikansko opozicijo v kongresu k sodelovanju za obnovo in razcvet države. Biden je bil odločen, glasen in šaljiv, republikance pa pripeljal do tega, da so glasno zanikali naklep o zmanjšanju pokojninskih ugodnosti.