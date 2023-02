Newyorške borze končale v zelenem

New York, 7. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Današnje besede predsednika ameriške centralne banke Jeroma Powlla o inflaciji so vlagatelji razumeli kot pomirjujoče, indeksi so zato končali višje. Tečaje tehnoloških delnice pa je zvišala objava novih rešitev umetne inteligence, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.