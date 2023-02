Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (7. 2.)

Ljubljana, 7. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je srbska kriminalistična policija aretirala slovenski državljanki, ki sta osumljeni preprodaje prepovedanih drog. Poročale so tudi o besedah odhajajočega češkega predsednika Miloša Zemana, da si je prizadeval višegrajsko četverico razširiti tudi na Slovenijo, in o zaprtju Zooparka Rožman.