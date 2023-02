Al Hilal prvi finalist klubskega SP

Tanger, 7. februarja - Nogometaši azijskega predstavnika Al Hilala iz Savdske Arabije so prvi finalisti klubskega svetovnega prvenstva v Maroku. Danes so v Tangerju v polfinalu premagali južnoameriškega predstavnika Flamengo iz Brazilije s 3:2. Junak tekme je bil z dvema goloma in podajo Salem Al-Davsari.