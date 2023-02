Minister Maljevac v poslanci ob kulturnem prazniku pozval k izgradnji kulture solidarnosti za vse

Ljubljana, 7. februarja - Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je ob sredinem kulturnem prazniku danes podal poslanico, v kateri je izpostavil, da je kultura jedro vsega, kar smo in vrednota solidarnosti. Zavzel se je za kulturo solidarnosti do vseh, prihajajoči praznik pa kot izrek zahvale kulturnicam in kulturnikom preteklosti in današnjega dne.