Vita Mavrič in Jani Kovačič v CD z novim projektom Kontra-Alba

Ljubljana, 8. februarja - Šansonjerka Vita Mavrič in kantavtor Jani Kovačič, ki se podpisujeta pod vrsto skupnih projektov, se tokrat predstavljata z glasbeno-kabaretnim nastopom Kontra-Alba. Koncert bosta drevi in še 26. februarja izvedla v Štihovi dvorani Cankarjevega doma. Pri projektu tudi tokrat sodeluje skladatelj in pianist Jaka Pucihar.