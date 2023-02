Direktorica Evropskega centra za nalezljive bolezni poudarja pomen cepljenja

Ljubljana, 7. februarja - Direktorico Evropskega centra za nalezljive bolezni (ECDC) Andreo Ammon skrbi, ker so ljudje v nekaterih državah EU zadržani do cepljenja proti nalezljivim boleznim. Prizadevanje skupnosti pri pojasnjevanju pomena cepljenja je treba povečati, je prepričana. Stroka v Sloveniji gradi na tem, pa so zagotovili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.