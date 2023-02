Izidi alpske kombinacije na svetovnem prvenstvu

* Izidi alpske kombinacije, moški (Courchevel): 1. Alexis Pinturault (Fra) 1:53,31 1:08,25 45,06 2. Marco Schwarz (Avt) 1:53,41 +0,10 1:08,31 45,10 3. Raphael Haaser (Avt) 1:53,75 +0,44 1:08,39 45,36 4. River Radamus (ZDA) 1:54,00 +0,69 1:08,84 45,16 5. Atle Lie McGrath (Nor) 1:54,03 +0,72 1:09,50 44,53 6. Loic Meillard (Švi) 1:54,51 +1,20 1:09,59 44,92 7. Tobias Kastlunger (Ita) 1:56,30 +2,99 1:10,47 45,83 8. Albert Ortega (Špa) 1:56,81 +3,50 1:10,18 46,63 9. Erik Arvidsson (ZDA) 1:57,74 +4,43 1:10,65 47,09 10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:58,56 +5,25 1:09,73 48,83 ... - odstop v slalomu: Nejc Naraločnik (Slo), Rok Ažnoh, Justin Murisier (Švi), Johannes Strolz (Avt), ... - niso startali v slalomu: Martin Čater (Slo), Vincent Kriechmayr (Avt), Aleksander Aamodt Kilde (Nor), Stefan Rogentin (Švi), ... - Izidi superveleslalomskega dela: 1. Alexis Pinturault (Fra) 1:08,25 2. Marco Schwarz (Avt) 1:08,31 3. Raphael Haaser (Avt) 1:08,39 4. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:08,83 5. River Radamus (ZDA) 1:08,84 6. Justin Murisier (Švi) 1:09,28 7. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:09,30 8. Stefan Babinsky (Avt) 1:09,42 9. Stefan Rogentin (Švi) 1:09,43 10. Atle Lie McGrath (Nor) 1:09,50 ... - odstop v superveleslalomu: Miha Hrobat (Slo), Marco Odermatt (Švi), Dominik Paris (Ita) ...