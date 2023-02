Sporočilo uredništvom - izjava za medije članov ekipe za reševanje iz ruševin pred odhodom v Turčijo

Ljubljana, 7. februarja - Sedem vodnikov z reševalnimi psi, trije pogodbeni pripadniki civilne zaščite in uslužbenec uprave za zaščito in reševanje bodo danes ob 16.15 v Državnem logističnem centru Roje dali izjavo za medije pred odhodom v Turčijo, kjer bomo pomagali po potresu, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.