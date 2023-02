Policijska sindikata od novega notranjega ministra pričakujeta vzpostavitev kariernega sistema v policiji

Ljubljana, 7. februarja - V obeh policijskih sindikatih od kandidata za ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja pričakujejo vzpostavitev kariernega sistema v policiji in pravičnejšega vrednotenja zaposlenih v njej. V policijskem sindikatu se ga spominjajo kot konstruktivnega sogovornika, v sindikatu policistov pa so do Poklukarja bolj zadržani.