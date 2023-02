Predstavitev kandidata za notranjega ministra Poklukarja na parlamentarnem odboru v ponedeljek

Ljubljana, 7. februarja - Kandidat za notranjega ministra Boštjan Poklukar se bo na pristojnem odboru DZ predstavil v ponedeljek. V koaliciji so za zdaj z odzivi skopi, iz SD so sporočili le, da to ministrstvo spada v kvoto Gibanja Svoboda, zato gre za odločitev premierja in Gibanja Svoboda. V NSi se bodo odzvali v kratkem, v SDS bodo stališče predstavili v razpravi v DZ.