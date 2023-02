V Vuzenici uradno odpirajo kulturno-upravni center

Vuzenica, 7. februarja - Dan pred kulturnim praznikom bo slovesno tudi v Vuzenici. Tam so lani končali projekt delne obnove in dograditve kulturnega doma in novonastalo stavbo, ki jo ob 16. uri uradno odpirajo, poimenovali Kulturno upravni center Vuzenica. Naložba v ureditev centra, kjer je prostore dobila tudi občinska uprava, je stala 1,8 milijona evrov.