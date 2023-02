Pogačar namesto v ZAE sezono začenja v Španiji

Ljubljana, 7. februarja - Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo sezono 2023 začel malce drugače, ko je bilo sprva napovedano. Kot so sporočili iz njegove ekipe UAE Team Emirates, Pogačarja ne bo na dirki po Združenih arabskih emiratih, zato pa bo vozil dve španski dirki, in sicer enodnevno Jaen Paraiso Interior in dirko po Andaluziji.