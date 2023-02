V Parizu razstava o Monetovem bratu Leonu

Pariz, 8. februarja - Z imenom Monet so povezana nekatera najbolj znana evropska umetniška dela, od vodnih lilij do katedrale v Rouenu, v Parizu pa so se odločili, da z novo razstavo prikažejo slikarjevega manj znanega sorojenca Leona in njegovo impresionistično zbirko. Odprli jo bodo prihodnji mesec v muzeju Luksemburg v šestem okrožju mesta.