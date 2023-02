Z muzejsko učilnico v Vitomarcih do izkušnje šolanja stoletje nazaj

Cerkvenjak, 11. februarja - V delu stavbe osnovne šole v Vitomarcih so domačini pred leti uredili muzejsko učilnico, v kateri lahko obiskovalci iz prve roke izkusijo, kako je potekalo poučevanje in učenje v šoli sto let nazaj v zgodovino. Med drugim se lahko naučijo osnov lepopisja, ki je bilo nekoč eden najpomembnejših in najzahtevnejših predmetov v šoli.