Inšpekcija začasno prepovedala prikazovanje živali v Zooparku Rožman

Horjul, 7. februarja - Inšpekcijski nadzor je pokazal, da Zoopark Rožman v Občini Horjul prikazuje živali javnosti brez veljavnega dovoljenja za živalski vrt, so sporočili iz Inšpektorata RS za okolje in prostor. Inšpekcija mu je zato izdala začasno prepoved prikazovanja živali javnosti, in sicer do pridobitve dovoljenja. Vlogo za dovoljenje je že vložil.