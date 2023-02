Podjetja lahko tudi letos računajo na spodbude za razvoj

Ljubljana, 8. februarja - Gospodarsko ministrstvo bo podjetjem tudi letos zagotovilo spodbude za rast in razvoj. Poleg interventnih ukrepov za omilitev posledic energetske krize bodo spodbujali gospodarsko prestrukturiranje premogovnih regij, raziskave in razvoj, podjetništvo in internacionalizacijo, krožno gospodarstvo, les, turizem ter šport.