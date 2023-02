Predstava Ljubimki v SMG dekonstruira idejo romantične ljubezni

Ljubljana, 7. februarja - V Slovenskem mladinskem gledališču (SMG) so na oder postavili Ljubimki Elfriede Jelinek. Roman avstrijske nobelovke je priredil Milan Ramšak Marković. Režijo je prevzela Nina Ramšak Marković, ki se je osredotočila na idejo romantične ljubezni kot enega izmed ključnih pogojev za reprodukcijo sveta. In na nasilje, so zapisali v gledališču.