Šport v Turčiji ob katastrofalnem potresu zastal

Istanbul, 7. februarja - Šport je v Turčiji ob katastrofalnem potresu in sedemdnevnem žalovanju zastal, poleg elitne turške nogometne lige so odpovedana ostala tekmovanja, med drugim balkansko prvenstvo v atletiki konec tedna. To bi moralo biti ob številni slovenski udeležbi v Istanbulu, ki bo v začetku marca prizorišče evropskega dvoranskega prvenstva,