Salman Rushdie v prvem intervjuju po napadu izrazil hvaležnost, da je preživel

New York, 7. februarja - Pisatelj indijskega rodu Salman Rushdie je v prvem intervjuju, potem ko je bil lani avgusta napaden na newyorškem podeželju, izrazil hvaležnost, da je napad z nožem preživel, čeprav je ostal slep na desno oko, težko piše in ima občasne nočne more.