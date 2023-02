New York, 6. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Tečaji delnic na Wall Streetu so se v ponedeljek znižali po padcu, ki so ga zaznamovale skrbi glede politike Federal Reserve in stanja odnosov med ZDA in Kitajsko, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.