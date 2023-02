Evropske borze v minusu; nafta dražja, evro cenejši

London/Frankfurt/Pariz, 6. februarja - Indeksi na evropskih borzah so današnje trgovanje končali v rdečem. Vlagateljem, ki so se po nizu dobrih gospodarskih rezultatov nadejali, da bo ameriška centralna banka pri zviševanju obrestnih mer pritisnila na pavzo, so upe v petek poteptali rezultati s trga dela. Nafta se je danes podražila, evro pa v primerjavi z dolarjem pocenil.