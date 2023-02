Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev pripravlja strateški načrt za razvoj slovenske avdiovizualne industrije

Ljubljana, 6. februarja - Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (Zveza DSFU) na pobudo predsednika vlade Roberta Goloba pripravlja celovit strateški načrt za razvoj slovenske avdiovizualne industrije do leta 2030. Vizija je, da avdiovizualna (AV) industrija v Sloveniji do leta 2030 postane gonilna sila slovenske kulture in pomemben steber slovenskega gospodarstva.