Ljubljanska borza: Prvi dan tedna indeks v rdečem

Ljubljana, 6. februarja - Po začetni rasti se je indeks najpomembnejših podjetij Ljubljanske borze SBI TOP obrnil navzdol in trgovanje končal 0,12 odstotka nižje kot v petek. Najbolj so se pocenile delnice Uniorja, Telekoma Slovenije in Luke Koper, ki je danes dobila nove nadzornike. Sklenjenih je bilo za 1,2 milijona evrov poslov, več kot polovico z delnicami Krke.